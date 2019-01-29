Mazot benzini geçti! Dizel araçlar daha çok yakacak

Doların TL karşısında değer kaybetmesi sonucu Benzinin litre fiyatında gece yarısından sonra indirim gerçekleştirilecek. Bu son yapılacak indirimlerle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı mazotun litre fiyatının altına inmiş olacak.

Benzinin litre fiyatı Ankara'da 6.27 TL’den satılırken indirimle birlikte bu fiyat 6,10 TL’ye inecek. İstanbul'da 6.20 TL’den 6.03 TL’ye , İzmir'de ise 6.25 liradan 6.08 liraya kadar düşecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin fiyatı motorin ücretinin altına inecek.

Dizel araçlar artık daha çok yakacak

Türkiye’de uzun yıllardır mazotlu araçların satış fiyatı benzinli araçların fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Bunun en büyük sebebi mazotun litre fiyatının benzinden daha ucuz olması. Son gelen indirimlerle benzinin litre fiyatı mazotun litre fiyatının altına inmiş olacak. Benzinin litre fiyatlarının daha da aşağıya inmesi Benzinli araç satışlarını mazotlu araç satışlarının üzerine çıkarmasına neden olabilir.