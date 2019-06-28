Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu göreve bakın nasıl başladı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu, yeni görevine dua ederek başladı. İmamoğlu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı. İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ailesi ve partililerle birlikte toplu dua eden Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı dua fotoğraflarına, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." notunu ekledi.

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