Mayıs ayında kar sürprizi
Türkiye, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbaharın son günlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede yaşayanlar, kar nedeniyle hayvanlarını ahırdan otlak alana bırakmadı.
