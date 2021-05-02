Mayıs ayı sebze ve meyveleri nelerdir?
Mayıs ayında hangi sebzeler yenir? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi hangi meyvelerin sebzelerin tüketilebileceğini araştırıyor. Peki, mayıs ayı meyveleri nelerdir?
Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple birçok kişi mevsim meyve ve sebzelerinin neler olduğunu araştırıyor. Peki, mayısta hangi sebzeler tüketilir?
Mayıs ayı sebze ve meyveleri nelerdir?
Sağlıklı beslenmeyi arzu edenler, mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeyi doğru buluyor. Mayıs ayı meyve ve sebzeleri şöyle:
Çilek
Yeşil erik
Malta eriği
Dut
Arpacık soğanı
Asma yaprağı
Bakla
Bezelye/Sulatni bezelye
Bebe havuç
Enginar
Kuşkonmaz
Semizotu
Taze sarımsak
Dereotu
Marul
Maydanoz
Nane
Roka
Pazı
Taze soğan
Tere