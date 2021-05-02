Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu sebeple birçok kişi mevsim meyve ve sebzelerinin neler olduğunu araştırıyor. Peki, mayısta hangi sebzeler tüketilir?

Mayıs ayı sebze ve meyveleri nelerdir?

Sağlıklı beslenmeyi arzu edenler, mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeyi doğru buluyor. Mayıs ayı meyve ve sebzeleri şöyle:

Çilek

Yeşil erik

Malta eriği

Dut

Arpacık soğanı

Asma yaprağı

Bakla

Bezelye/Sulatni bezelye

Bebe havuç

Enginar

Kuşkonmaz

Semizotu

Taze sarımsak

Dereotu

Marul

Maydanoz

Nane

Roka

Pazı

Taze soğan

Tere