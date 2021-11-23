Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydanoz kürü yapılışı

Maydanoz; provitamin A (betakaroten), K ve C vitaminleri açısından zengindir. Bununla beraber kalsiyum, magnezyum, potasyum ve özellikle folat ve demir içerir.

Maydanoz suyunun faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

İçerisindeki antioksidan flavonoidler sayesinde kalp sağlığını korumada faydalıdır.

Sindirim sistemi için faydalıdır.

Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

Ölçülü tüketildiğinde böbrek ve üriner sistem için faydalıdır.

Demir eksikliğine iyi gelir.

Cilt ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Eklem ve kemik sağlığı için faydalıdır.

Maydanoz kürü nasıl yapılır?

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

Maydanoz kürü kaç gün uygulanır?

Maydanoz kürünü günde bir bardak tüketilmelidir.15 günden fazla limonlu maydanoz kürü tüketilmemesi gerekir,15 gün sonunda maydanoz suyu faydaları yerine zarar gösterebilir. 15 gün kullanıldıktan sonra 10 gün ara verilmeli ondan sonra tekrar devam edilmelidir.