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Gündem Mavi sularda güvenliği sağlamak için Türkiye'nin kapısını çaldılar
Gündem

Mavi sularda güvenliği sağlamak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-03-19 07:59:00 -
Mavi sularda güvenliği sağlamak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çingis Arinov, başkent Astana'da Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çingis Arinov, başkent Astana'da Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Behçet Karataş'ın da yer aldığı görüşmede, denizde güvenliğin sağlanması ve acil durumlara müdahale edecek gemiler ile kaynakların muhafaza edilmesi konularında işbirliği değerlendirildi.

Türkiye'nin önemli ve güvenilir ortak olduğunu belirten Arinov, gemi yapımı alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerdeki önemli unsur olabileceğini bildirdi.

Arinov, Hazar Denizi'nin Kazakistan tarafına ait kısımlarda acil durumlara anında müdahale edebilecek "profesyonel acil kurtarma servisi" oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

 
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Bakan Arinov, bu çalışma ile Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması, petrol sızıntılarına, gemi kazalarına ve yangınlara müdahale ile kurtarma çalışmaları gibi denizde ve karada çeşitli operasyonların ivedilikle yapılabileceğini kaydetti.

Türk tarafının söz konusu servisin görevlerine uygun modern teknolojileri sunduğu görüşmede Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması alanında karşılıklı işbirliği konusunda anlaşmaya varıldı.

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