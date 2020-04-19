Mate bitkisinin 4 mucizevi faydası!

Mate, Güney Amerika’da yetişen “Ilex Paraguayensis” isimli bitkinin yeşil yapraklarıdır. İlk kullanıcıları Güney Amerika yerlileri olup, sonraları Cizvit rahipleri tarafından düzenli olarak üretilmiş ve uyarıcı etkisi nedeni ile çay ve kahve yerine tüketilen günlük bir içecek olarak kullanılmıştır. Asırlardır Güney Amerika yerlileri tarafından güç ve şifa kaynağı olarak tüketilen Mate çayı, bu özellikleri ile kıtanın milli içeceği olarak bilinmektedir. Mate Çayı, en çok Paraguay’da yetişen tropikal bir bitkiden (Ilex paraguayensis) elde edildiği için Paraguay Çayı olarak da biliniyor. Peki mate çayı sağlığa ne gibi faydalar sağlıyor? İşte, mate bitkisinin mucizevi faydaları...

Mate Çayı, tüm dünyada obezite tedavisinde kullanılmaktadır. Vücutta yağ emilimini engelliyor, yağların hızlı yakılmasını sağlıyor ve vücuttan su atılımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda mate çayı, kafein benzeri özelliklere sahip fakat kafeinin kötü etkisi bulunmuyor. Her yaş grubu tarafından kullanılabiliyor. Metabolizması yavaş işleyen kişiler için son derece sağlıklı bir içecek olan mate çayının, tam etki için günde üç fincan tüketilmesi gerekiyor.

Mate çayının 4 mucizevi faydası

- Vücuttan su atımını kolaylaştırır, böylece ödem giderici etki sağlar.

- Yağların hızlı yakılmasını sağlar. Bu nedenle rejimlerde ve obezite tedavisinde sıkça kullanılır.

- Yüksek orandaki vitamin ve mineral içeriği ile vücuda enerji verir.

- Dokuları zararlı dış etkenlere karşı koruyarak, yaşlanma etkilerini geciktirir, vücudun direncini artırır