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Aktüel Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu
Aktüel

Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:22:42 -
Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takmayan ve polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında işlem yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı.

Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi.

Polis, kadın hakkında tutanak tuttu.

Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.

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