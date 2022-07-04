Maskeli depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Gülümseyen depresyon belirtileri

Mevcut depresyonun daha çok bedensel belirtilerle gittiği haline maskeli depresyon denir. Maskeli depresyon belirtileri majör depresyon ile aynı belirtileri gösterebilir fakat daha çok mevcut durum kendisini bedensel belirtilerle açığa vurur ve kişide çeşitli bedensel sorunlara yol açar.

Maskeli Depresyon Nedir?

Maskeli depresyon nedir, mevcut depresyonun daha çok bedensel belirtilerle gittiği haline maskeli depresyon denir. Maskeli depresyon erkeklere oranla kadınlarda daha fazla gözlenen bir durumdur.

Maskeli Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Maskeli depresyon kadınlarda daha fazla görülür bunun nedeni ise tamamen hayatta aldıkları roller görevler ve sorumluluklarla alakalıdır. Maskeli depresyon belirtileri nelerdir;

Hayattan zevk alamama

İştahta değişiklikler

Kişide karar vermede zorluk yani kararsızlık

Değersizlik düşüncesi

Uyku bozuklukları,

İştah kaybı

Konsatrasyon bozukluğu

Unutkanlık

Motivasyon bozukluğu

Sürekli kendimizi suçlamak

Karamsarlık

Geçmişte yaşananlara takılmak.

Bunlar normal depresyon belirtileridir ancak maskeli depresyon yani gülümseyen depresyon tipinde ise bedensel işlev bozuklukları daha yaygındır.

Cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları, iştah kaybı, cilt problemleri olarak karşımıza çıkabilirler. Maskeli depresyonun nedenleri depresyon nedenleri aynıdır ancak belirtileri daha çok bedenseldir. Özellikle duygularını ifade etmekte zorlanan kişilerde daha fazla karşılaşılır. Çünkü duygularımızı ifade edemediğimiz durumlarda, bizim yerimize bedenimiz konuşmaya başlar. Yani sözel ifadelerin yerini bedensel ifadeler alır. Bunun sebebi kadınlar yaşadıkları duyguları daha çok içinde yaşarlar ve etrafa anlatmak istemezler. Maskeli depresyonun depresyondan en temel farklarından bir tanesi uykuda, iştah artışıdır.

İştah artışı ve kilo alımı

Hipersomnia (saatlerce uyumak) ve gün boyunca uykulu hissetmeye devam etmek.

Kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi (gün içinde aralıklı olarak hissedilen)

Kişilerarası ilişkileri doğrudan etkileyebilecek reddedilme ve eleştiriye özel duyarlılık.

İyi haber nedeniyle ruh halinizde geçici bir iyileşme hissedin, ancak sonra rahatsızlığı tekrar hissedin.

Duygularınızı tanımlama ve sürdürme zorluğu. Sorulduğunda, genellikle iyi olduklarını söylerler.

Derin üzüntü belirtileri göstermenin bir zayıflık belirtisi olduğu düşüncesini sunar.

Tipik depresyon ile maskeli depresyon tedavinin aynıdır: İlaç tedavisi ve psikoterapidir. Tedavinin genel seyrine uzman bir hekim tarafından karar verilir.

Uzman Klinik Psikolog Mustafa Eldek, maskeli depresyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Psikolojik sağlığın bozulması kişinin günlük hayatını, sosyal çevresini, iş yapış şeklini etkilemesinin yanında bedensel sağlığını doğrudan etkilediği bilim dünyası tarafından kabul edilmiştir. Psikolojik rahatsızlıklar arasında en yaygın olarak karşılaştığımız rahatsızlıklardan birisi depresyondur. Depresyon kişinin mutlu olma ve hayattan zevk alma yetisini geçici olarak kaybettiği, duygudurumu, düşünceleri, bedenini ve zihnini hastalandıran bir psikiyatrik bozukluktur. Depresyon en yalın haliyle ruhsal çökkünlüktür. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre depresyon 40 yaş altında görülen en büyük sağlık problemi olarak kayıtlara geçmiştir. Yaşam boyu her dört kişiden birinde gözükmektedir. Klasik depresyon belirtilerine baktığımızda hayattan zevk alamama, iştahta değişiklikler, kararsızlık, değersizlik düşüncesi, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, motivasyon bozukluğu, devamlı suçluluk hissi, karamsarlık, geçmişte yaşananlara takılmak, cinsel işlev bozuklukları ile görülmektedir. Depresyon kendi içerisinde major depresyon, distimik depresyon, psikotik depresyon, atipik depresyon, mevsimsel depresyon, premenstrüel depresyon gibi birçok alt başlık barındırır. Bu alt başıklardan birisi olan maskeli depresyon veya diğer bir adıyla örtülü depresyon ile klinik gözlemimizde sık sık karşılaşmaktayız.

Maskeli depresyondaki kişilerin en büyük ortak özellikleri duygularını tam olarak ifade etmekte zorlanmalarıdır. İfade edilemeyen duygular bir süre sonra bedensel belirtiler ile kendini gösterir. Klasik depresyon ile maskeli depresyon yani gülümseyerek geçirilen depresyon süreci arasında en büyük fark bedensel ağrıların daha çok olmasıdır. Kişiler genellikle kronik ağrı (baş, boyun, sırt, eklem ağrısı), uyku, mide ve bağırsak sorunları, cinsel sorunlar, dermatolojik problemler, alkol ve madde bağımlılığı gibi sorunlar yaşamaktadır. Ağrılar, sızılar ve uyuşmalar üzerine başvurulan hastanelerdeki test tahlilleri sonuçsuz çıkmaktadır. Gülümseyerek geçirilen depresyon sürecindeki kişi sorunlarını halı altına süpürerek farkında olmadan yaşamaktadır. Sosyal ortamlarında ilk başta gayet uyumlu gülümseyerek var olurken bir süre sonra bu maskeyi takmak zor gelecektir. Kişi duygularını reddedikçe beden konuşmaya başlayacaktır. Bedenin bu konuşması uyku bozuklukları ve iştah dengesizliği ile olacaktır. Uyku bozuklukları çok az ve kalitesiz uyku olduğu gibi çok fazla uyuma olarak da görülmektedir. Diğer en büyük belirtisi ise iştahın çok artması veya çok azalmasıdır.

Unutulmamalıdır ki maskeli depresyon sürecinde kişinin iç dünyası kan ağlasada kişi bir damla gözyaşı dökemeyebilir ya da bir olay karşısında gülse bile mutluluk duygusunu yaşayamaz. Bir süre sonra kalabalıklar içinde yalnız kalacaktır. Sizlerde depresyon belirtileri yaşıyorsanız veya ağrı, uyku sorunları, dermatolojik sorunlar (alerji, döküntüler vb), cinsel sorunlar gibi şikayetlerinize fiziksel bir köken saptanılamıyorsa yaşadığınız sorunu psikolojik kökenli olabileceğini kabul edip bir yardım almanız sağlığınız için iyi olacaktır"

Maskeli depresyon belirtileri

Kişi duygularını reddedikçe beden konuşmaya başlayacaktır. Bedenin bu konuşması uyku bozuklukları ve iştah dengesizliği ile olacaktır. Uyku bozuklukları çok az ve kalitesiz uyku olduğu gibi çok fazla uyuma olarak da görülmektedir. Diğer en büyük belirtisi ise iştahın çok artması veya çok azalmasıdır. Depresyona sebep olan hastalık ve ilaçları hekim karar verir.

En tehlikeli depresyon hangisi?

Klinik depresyon, aynı zamanda majör depresif bozukluk olarak bilinir. Ve depresyon çeşitleri içerisinde en şiddetli olarak değerlendirilen türdür. İnatçı üzüntü hali, ümitsizlik, değersiz hissetme gibi yoğun olumsuz duygularla seyreder ve kendiliğinden düzelmesi mümkün değildir.

Ağır depresyon

Ağır depresyon ciddi ve tedavi edilebilir ruhsal bir hastalıktır. Bedensel, zihinsel ve duygusal belirtilerle kendini gösterir. En belirgin özelliği yaşamdan zevk almada azalma ve kötü ruh halidir. Depresyonda olan kişi karamsar, ümitsiz ve mutsuz olur. Her zaman kendini yalnız ve hüzünlü hisseder. Çevresindekilere karşı ilgisizleşmeye başlayan bireyde, huzursuzluk ve iç sıkıntısı gibi duygular hemen ön plana çıkar.

Mevsimsel depresyon ne kadar sürer?

Mevsimsel depresyon herkesi etkiler mi?

Herkesi geçici ya da hafif olarak birkaç gün süreyle etkileyebilir. Ancak asıl mevsim depresyonu iki hafta kadar sürer. En çok eylül-ekim ortası arasında görülür.

Gülen depresyon nedir?

Gülümseyen depresyon(Atipik depresyon), kişinin içinde fırtınalar kopmasına rağmen dışarıya karşı mutlu görünme çabasıdır. Moral bozukluğu yaşayan veya yapılan şeyden zevk almayan kişi, dışarıya karşı bu durumu belli etmez.

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