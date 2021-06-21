Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske zorunluluğu var mı?
Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde maske zorunluluğu uygulanıyor. Vatandaşlar düşen vakalar ve yoğun aşılama programıyla maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, açık havada maske zorunluluğu kalkacak mı?
Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Haziran ayında ülkemizde aşılanma son derece hızlandı. Toplam uygulanan doz miktarı 43 milyona yaklaştı. Yaklaşık 15 milyon kişi çift doz aşısını yaptırmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı bir açıklamada maskeyle geçecek son yaz mevsiminin olacağını ifade etmişti. Vakalarda yaşanan düşüşle pek çok kişi ‘Açık alanda maske takma zorunluluğu kalkar mı?’ sorusuna cevap aramaya başladı.
Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske zorunluluğu var mı?
Merakla beklenen kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 15.30’da başladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Kulislerde açık alanlarda maske kullanımına ilişkin bir kararın toplantı sonrasında açıklanabileceği konuşuluyor.