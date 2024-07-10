Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar

1957 yılında Boydak Holding olarak kurulan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen holdingin bünyesinde 2019 yılında 30 milyon TL yatırımla kurulan tekstil şirketi Doqu Home, Ege'den 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu Anadolu Güçbirliği Holding'e 455 milyon TL'ye satıldı.

1957 yılında Boydak Holding adıyla kurulan, fakat 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF kontrolüne geçen ve adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen holding bünyesindeki tekstil devi Doqu Home, Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi'ne 455 milyon TL'ye satıldı.

Boydak Holding ve Değişen İsim

Eski adı Boydak Holding olan ve FETÖ ile ilişkileri sebebiyle TMSF’ye devredilen holding, adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Bu değişimden sonra, holding bünyesindeki tekstil şirketi Doqu Home, 2019 yılında Kayseri’de 30 milyon TL yatırımla kuruldu.

Ev tekstil ürünleri satıyor

Doqu Home, ev tekstili sektöründe yatak odası tekstili, banyo grubu tekstili, bebek grubu tekstili ve aksesuar ürün gruplarında üretim ve tedarik yapıyor. Bu ürünler, Bellona, İstikbal ve Gümüşsüyü gibi markaların mağazalarında satılıyor.

TMSF'nin İhale Süreci

TMSF, 8 Mart'ta Doqu Home'u ihale yoluyla satışa sundu. Muhammen bedel olarak 455 milyon TL belirlenen ihaleyi kazanan, Egeli iş adamlarının kurduğu Anadolu Güç Birliği Holding oldu. TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satışta, ödeme peşin olarak yapıldı.

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Anadolu Güç Birliği Holding

Egeli iş adamlarının oluşturduğu Anadolu Güç Birliği Holding, özelleştirilen şirketlere talip olma, büyük ihalelere katılma ve dış ticaret gibi amaçlarla faaliyet gösteriyor. Tek şirket çatısı altında 100 iş adamının katılımıyla kurulan holding, Türkiye’de bu alandaki ilk örnek olma özelliğini taşıyor. Faaliyet alanları arasında tekstil, turizm, bankacılık, marketçilik, inşaat ve taahhüt işleri bulunuyor.

Bu satış, hem Doqu Home için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor hem de Anadolu Güç Birliği Holding'in gücünü ve etkisini arttırıyor. Doqu Home'un yeni sahipleri, şirketi daha da büyütmeyi ve uluslararası alanda daha fazla tanınan bir marka haline getirmeyi hedefliyor.