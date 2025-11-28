Masaj salonlarındaki ‘mutlu son’ rezaleti cezaevinde bitti
Adıyaman’da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında ‘mutlu son’ sloganıyla fuhuş yapıldığı gerekçesiyle önceki gün iki masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları ve aracılık ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.