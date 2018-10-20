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Masa ve sandalyelerle dövdüler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ganyan bayisi işleten Barış N. (51), tartışma sırasında tabancayla yaraladığı kişinin 4 yakını tarafından masa ve sandalyelerle dövüldü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:48
Masa ve sandalyelerle dövdüler

Çarşı Caddesi'nde ganyan bayisi işleten Barış N. ile yine aynı cadde üzerinde tütün satan işletmenin sahibinin oğlu Alparslan D. (25) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Barış N., tabancayla Alparslan D.'ye ateş etti. Alparslan D., karın boşluğundan yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine iş yerinden koşarak olay yerine gelen Alparslan D.'nin yakınları, cadde üzerinde duran masa ve sandalyelerle Barış N.'ye vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan D. ile onun yakınları tarafından dövülen Barış N., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Alparslan D.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kavga ise yoldan gelen bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:48
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. kavga

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