Masa başı işin sonu kıl dönmesi

“Beyaz yakalıklı” çalışmak, zahmetsiz tabii.. Hele bir de “devlet kapısı” olursa, ne keyf! Hayatın sanki garantide. Arkanda artık devlet var. Kimse seni ordan atamaz. Emekli oluncaya kadar, otur!

Lakin bu “oturma”nın bazı kimselerde bedeli ağır.. Kıl dönmesi denilen illet böyle masabaşı çalışanlara musallat oluyor. Öyle bir azaplı bedel ki bu, yakın zamanlara kadar bıçak altına yatmadan, ilaçla, hapla, merhemle çaresi yoktu!..

ŞOFÖRLER DE MUZDARİB

Halk arasında kıl dönmesi adı verilen bu hastalık toplumumuzda yaygın olarak görülmekte. Çünki masa başında çalışanlar arttıkça, bu illetten muzdaripler de o kadar artıyor.

Artışın bir diğer sebebi de şoförlük mesleğinin yaygınlaşması. Ne de olsa onlar da direksiyon başında saatler boyu oturuyor. Hele otobüs, kamyon, tır sürücüleri..

Abseler, acılar, pis kokular

Kıl dönmesi, kılların kuyruk sokumu ve nadiren göbekte cilt altına geçip yara, abse ve fistül oluşturmasıdır.

Sırt ve baştan dökülen kılların kuyruk sokumundaki iki kaba et arasında, kıllı ve terli oluğa takılıp sürtünmelerle oluğun en dibindeki ter bezi deliklerinden vida gibi dönerek cilt altı yağ dokusu içine hissettirmeden girmesi, labirentler açması, peşinden labirentlere giren bakterin de katkısı ile etrafı iltihaplandırması; cerahatlı veya kanlı, pis kokulu akıntılar ve abseler oluşturmasıdır.

Daha çok erkeklerde görülüyor

Kıl dönmesi 16 ila 30 yaş arası kıllı ve gürbüz, genç erkeklerde, nadiren de genç bayanlarda oluşur.

Özellikle beden temizliğine aşırı titizlik gösteren, cilt bütünlüğünü bozucu yöntemlerle kılları alan bayanlarda kasık ve koltuk altında da kendini gösterir.

BİR KIL GİRMESİN PEŞİNDEN DİĞERLERİ GELİR

Oluş şekline gelince; kıllar yılan derisindeki gibi yivli veya pullu olup, dar ve sıkışık veya sürtünmeli ortamlarda kıpırdandıkça tek yönde ilerler.

Benzer şekilde iki kaba et arasındaki herhangi bir serbest kıl, sürtünme, itelenme ve dönme mekaniği ile oluğun dibine doğru hareket eder.

Kıl aşırı terleme ile genişlemiş bir ter bezi ağzından deri içine, peşinden başka bir kıl geçebilir. Uzun saç kılları bile girebilir. Bazen bir kaç kıl girdikten sonra tünel girişi iyileşip kapanabilir. Ama tünel içindeki kılların ve bakterilerin cilt altında derinlere doğru ilerlemesi ve iltihaplanmalar devam eder. Günün birinde mutlaka abseleşme olur.

Oturamaz, yürüyemez olabilirsiniz

En sık görülen tipi kuyruksokumu üzerindeki şeklidir. Pilonidal kist oturmayı ve hatta yürümeyi zorlaştıracak kadar ağrılı olabilir.

Yürürken, otururken kalça kaslarının hareketi ile kıllar derine gömülür. İlk belirtiler genellikle 20 yaş civarında başlar.

Hastaların yarısı apse yani kuyruk sokumunda şişkinlik, kızarıklık ve şiddetli ağrı ile doktora baş vururlar. Diğer yarısı zaman zaman kuyruk sokumunda sertlik hissi, pis kokulu akıntı veya iç çamaşırda kanlı lekeler şikayeti ile doktora gelirler.

TEDAVİSİNE GELİNCE

Kıl dönmesi ameliyatlarında uygulanan klasik yöntemlerde; ya iyileşme 2-3 ay sürer. Tekrarlama ihtimali yüksektir.



Bir de flap yöntemi var.. Bu yöntemde hem tekrarlama riskinin az olduğu belirtiliyor.

Apse ile başvuran hastalarda ilk yapılacak işlem lokal anestezi ile apsenin boşaltılmasıdır. Apse geçince veya apse olmadan başvuran hastalarda tedavi ameliyattır.

Günümüzde 3 çeşit ameliyat yapılmaktadır.

1- Genel anestezi altında pilonidal sinüs çıkarılır ve yara açık bırakılır. İyileşme çok zaman alır, ama tekrarlama oranı düşüktür.

2- Genel anestezi altında pilonidal sinüs çıkarılır ve yara ağzı karşılıklı dikilir. Çok hızlı iyileşir ama tekrarlama oranı yüksektir.

3- Flap yöntemi..