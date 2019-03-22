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Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş transfer gündeminde ismi geçen ve Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve hala sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenilemeyen Martin Linnes açıklamalar yaptı.

22 Mart 2019 Cuma 17:18
Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş açıklaması!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve hala sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenilemeyen Martin Linnes, son olarak hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için konuştu.

Röportaj veren Linnes, ''Bu konuda ben hiçbir şey duymadım. Eşim arayıp bu söylentiler doğru mu diye sordu. O da merak etmiş. Neler olduğunu ben de bilmiyorum. Bazen ne konuşulduğunu hiç bilemezsiniz. Çevremi düşünmeden önce kendimi düşünmek zorundayım.'' sözlerini kullandı.

Yeni teklif planları

Galatasaray'da kalmak istediğini de belirten 27 yaşındaki futbolcu,''Olduğum yerde kalmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesini umuyorum. Bunu hak ediyor muyum yoksa etmiyor muyum sezon sonunda göreceğiz.'' dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın Linnes'in maaşında 300 bin euro artışa gidip Norveçli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 26 maça çıkan Linnes, 2 de gol atmayı başarmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:18
  1. Martin Linnes
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray

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