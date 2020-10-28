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Aktüel Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı
Aktüel

Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştıkları belirlenen 19 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:14:27 -
Marmaris açıklarında Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi’nde lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 kişiyi kurtarıp bota alarak karaya çıkardı.

Karaya çıkarılan kişiler içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlenen 19 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.


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