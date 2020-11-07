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Aktüel Marmara depremini yaşayan inşaat mühendisinden meslektaşlarına uyarı
Aktüel

Marmara depremini yaşayan inşaat mühendisinden meslektaşlarına uyarı

Depremde dört yakınını kaybeden, kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkmayı başaran 63 yaşındaki inşaat mühendisi Çetin Kışlalı, meslektaşlarına sağlıklı yapı uyarısında bulundu - Kışlalı: - "Bir binayı dikerken vicdanımız ön planda olmalı. Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılmalı, yapı malzemelerinin uygun kullanılması gerekiyor" - "Enkaz altından tek tek kurtarılan çocukları görünce ben de aynı duyguları bir baba olarak yaşadım. Her deprem olduğunda aynı hüznü yaşıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:02:44 -
Marmara depremini yaşayan inşaat mühendisinden meslektaşlarına uyarı

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Marmara depreminde dört yakınını kaybeden, kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkmayı başaran 63 yaşındaki inşaat mühendisi Çetin Kışlalı, bina yaparken vicdanın ön planda olması gerektiğini bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Kışlalı, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde dört yakınını kaybetti. Kızı ve eşiyle bir bölümü çöken 5 katlı binadan çıkan Kışlalı'nın acıları, İzmir depremiyle tazelendi.

İnşaat mühendisi Kışlalı, AA muhabirine, 17 Ağustos'taki depreme eşi ve kızıyla uykuda yakalandıklarını söyledi.

Beş katlı apartmanın ilk iki katının çöktüğünü aktaran Kışlalı, "Biz üçüncü katta oturuyorduk. Bir bölümü çöken ve zemine yaklaşan binadan çıkmak için evdeki bütün perdeleri söktüm. Bunları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttım. Bu şekilde ailemle evden çıkmayı başardık." dedi.

Kışlalı, depremde kendi evlerine yakın bir bölgede dört katlı kooperatif binasında oturan annesi, ablası, yeğeni ve eniştesinin binanın çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini dile getirdi.

- "Binayı dikerken vicdanımız ön planda olmalı"

İzmir depremiyle yaşadıkları acı dolu geçmişinin bir kez daha hafızasında canlandığını aktaran Kışlalı, "Enkaz altından tek tek kurtarılan çocukları görünce ben de aynı duyguları bir baba olarak yaşadım. Her deprem olduğunda aynı hüznü yaşıyorum. Hayatımdan 1999'da yaşadığım acı anıları silmek mümkün değil." diye konuştu.

Kışlalı, yaşadıklarından etkilenen kızının jeoloji mühendisi olduğunu kaydetti.

Meslektaşlarına sağlam bina yapmaları çağrısında bulunan Kışlalı, şöyle konuştu:

"İnşaat Mühendisleri Odasının 'İnsanları deprem öldürmez, sağlıksız yapılar öldürür' sloganına katılıyorum. İzmir depreminde yaşananlar bunların kanıtı. Yaşananları görünce yüreğim acıyor. Bir binayı dikerken vicdanımız ön planda olmalı. Deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılmalı, yapı malzemelerinin uygun kullanılması gerekiyor. Meslektaşlarım, projelerinde dikkatli olsunlar. İyi taşıyıcı sistemin seçimi ve kesinlikle yapının denetimi şart. Denetimsiz yapılar, her zaman riskli yapılardır."


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