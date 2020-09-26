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Aktüel Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar uyarısı
Aktüel

Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:19:57 -
Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısında rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra rüzgarın Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini arttırması öngörülüyor.

Rüzgarın, geceye kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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