  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Rusya'dan Taliban açıklaması
Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi
Real Madrid - Levante maçında gol yağmuru
Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 09:27:00 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay