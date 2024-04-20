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Gündem Marksistler de Kemalistler de tel tel dökülürken!..
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Marksistler de Kemalistler de tel tel dökülürken!..

Yeniakit Publisher
2024-04-20 10:28:00 -
Marksistler de Kemalistler de tel tel dökülürken!..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Marksistler de Kemalistler de tel tel dökülürken!.." başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Marksistler dökülüyor. Kemalistler dökülüyor.. Ama CHP kazanıyor..

Nasıl bir iş bu?

Marksistler dökülüyor dedim..

Ne yapıyorlar? Faiz onlarda da emekçinin sömürülme aracıdır..
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İslam dininde de faiz haramdır..

Tayyip Erdoğan “Nas var” dediğinde.

“Bizim de Marks öyle emrediyor” diyerek..

Küçük bir destek çıktılar mı? Hayır..

Kapitalistlerle birlikte, “Saldır Co” diyerek, hoyratça algı operasyonlarına imza attılar..

Kemalist ve Marksistlerin tükenmişliklerini, hangi başlıkları ile size aktarayım..

Birkaç örnek ile yetineceğim..

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde bir ilan..

İlker Başbuğ, Tele1 televizyonunda, ayda bir programa çıkacakmış.

İlker Başbuğ kim?

Bir cümle ile: “Terör örgütü PKK’nın 10 bin mensubunu şehid ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nde en tepe noktaya kadar çıkmış bir subay!”

40 bin sivil insanı da buna ekleyebiliriz.. Gün olmuş karakollarımız, PKK’lı teröristler tarafından basılmış, 10 saat, 20 saat yardım bile götürememişiz..

Gün olmuş, bir ilimizden bir ilimize sivil olarak götürülen erlerimiz, otobüsten indirilip, PKK’lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek şehid edilmiş..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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