Marketten çalınan iki alakasız şeye hayret ettik: Bu habere siz ne yorum yapardınız?

Aydın’ın Söke ilçesinde bir işletmenin marketinden oyuncak bebek ve enerji içeceği çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.



Olay, Söke ilçesi Milas-Söke Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin market kısmından 1 adet oyuncak bebek ve 1 adet enerji içeceği kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili A.K. ve B.K. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekiplerince 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.