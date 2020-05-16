  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Aktüel

Marketlerden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ile oğlu yakalandı

Sakarya'da hırsızlık anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:05:43 -
Marketlerden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ile oğlu yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da marketlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, 17 yaşındaki oğluna ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Kimliği belirlenen ve ekiplerce takibe alınan şüpheli Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.P. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. B.P'ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi tedbiri uygulandı.

Bu arada, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin bozuk para vermek için kasiyerden geri alıp cebine koyduğu banknotu, çalışana verdiğini söyleyerek para üstü aldığı görülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı