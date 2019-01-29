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Marketler çözümü buldu: Patlıcan ve biber satmayacak

Antalya'da yaşanan hortum felaketi sonrası sebze fiyatlarında yaşanan aşırı artış sonrası marketler, 10 liranın üzerindeki bazı ürünleri satmama kararı aldı.

29 Ocak 2019 Salı 21:21
Marketler çözümü buldu: Patlıcan ve biber satmayacak

Türkiye'nin örtü altı sebze-meyve üretim merkezi Antalya'da, yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesi ile miktarında azalma olurken, perşembe gününden bu yana meydana gelen hortumlar da sebze ve meyveyi etkiledi.

26 bin dönüm arazi

Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, aldıkları son bilgileri paylaştı. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre, 26 bin dönüm tarım arazisinde fırtına ve hortum sonrası zarar oluştuğunu belirten Akçan, bunun 3 bin 250 dönümünün seralar, 22 bin dönümün ise narenciye ve kış sebzelerinin yetiştirildiği açık alan olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:21
  1. Antalya
  2. sebze
  3. meyve
  4. patlıcan
  5. biber

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