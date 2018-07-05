Mario Balotelli'den dudak uçuklatan teklife ret!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Balotelli, Çin'den gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi, Avrupa'da futbol kariyerine devam etmek istediği için kabul etmedi.

27 yaşındaki oyuncu için Marsilya'nın istekli olduğu ve Balotelli'nin transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Kaynak: AJANSSPOR