Mario Balotelli'den dudak uçuklatan teklife ret!
Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te top Mario Balotelli'ye Çin'den astronomik bir teklif geldi. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Balotelli'nin teklifi reddettiği öğrenildi.05 Temmuz 2018 Perşembe 16:26
İtalyan basınında yer alan habere göre; Balotelli, Çin'den gelen yıllık 30 milyon euroluk teklifi, Avrupa'da futbol kariyerine devam etmek istediği için kabul etmedi.
27 yaşındaki oyuncu için Marsilya'nın istekli olduğu ve Balotelli'nin transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Kaynak: AJANSSPOR
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