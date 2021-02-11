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Ekonomi Mardin’de yatırımcıların kaçırmayacağı fırsat
Ekonomi

Mardin’de yatırımcıların kaçırmayacağı fırsat

Mardin İcra Dairesi, Artuklu ilçesi, Kabala Mahallesi Beyhil Zeytin mevkiinde bulunan 1601 m2 arsa ve üzerine konumlu 2 katlı betonarme ticari yapıyı 594.616 TL’den satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:24:00 -
Mardin’de yatırımcıların kaçırmayacağı fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mardin ili, Artuklu ilçesi, Kabala Mahallesi, Beyhil Zeytin Mevkii, Parsel no:2638’de bulunan taşınmazın ilk satışı 27.04.2021 günü saat 14.40’da Mardin Adliyesi Ek Hizmet Binası İcra Müdürlüğü Kalemi Merkez/Mardin’de gerçekleştirilecek. İlk satışta taşınmazın satılmaması halinde ikinci satışa çıkacak mülke yarı fiyatına sahip olmak mümkün olabilecek.

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