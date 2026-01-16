  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Aktüel Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı
Aktüel

Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan iki çocuk için gölette arama çalışmaları başladı. 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat'tan haber alınamıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat için arama çalışmaları başladı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve çocukların bulunması için yüzeyi buz tutan gölette arama ekipleri görevlendirildi. Ekipler, çocukların kaybolduğu bölgedeki geniş bir alanda tarama yapıyor. Aileleri, çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23