Mardin'de Kayıp Çocuklar İçin Buz Tutmuş Gölette Arama Başlatıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat için arama çalışmaları başladı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve çocukların bulunması için yüzeyi buz tutan gölette arama ekipleri görevlendirildi. Ekipler, çocukların kaybolduğu bölgedeki geniş bir alanda tarama yapıyor. Aileleri, çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım talep etti.