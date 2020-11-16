Mardin'de hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin- Ömerli kara yolunda Abdulkadir Elçiboğa idaresindeki 34 BLD 845 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Elçiboğa hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.