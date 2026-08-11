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Yerel Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!
Yerel

Mardin'de feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam can verdi!

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mehmet Tokay, kontrolden çıkan minibüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Mehmet Tokay (80), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tokay’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tokay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tokay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) 

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