0553 313 94 23

Mardin’de altyapılar kapanma noktasına geldi

Mardin’de altyapıların yetersiz olması nedeni ile geçmişte büyük kulüplerin futbolcu yetiştirmek için açtığı futbol okulları kapandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:19
Mardin’de altyapılar kapanma noktasına geldi

Mardin’de altyapıların yetersiz olması nedeni ile geçmişte büyük kulüplerin futbolcu yetiştirmek için açtığı futbol okulları kapandı. Kentte belirli bir seviyeye kadar gelen sporcular yeteneklerinin görülmemesi nedeni ile spordan uzaklaşmaya başladı.


Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Margenç Spor Kulübü’nde antrenörlük yapan Rakan Keleş ve Necat Akman, yaşanan bu duyarsızlığa tepki gösterdi. Yıllarca çocukları ve gençleri sokaklardan alıp onları geleceğin yıldızları yapmak için emek sarf ettiklerini belirten Rakan Keleş, şehrin sportif altyapılarına kimse destek vermediği için yetenekli çocuklar ve gençleri bir bir kaybettiklerini söyledi. Keleş, "Bizler burada 3 hocayız ve yaklaşık olarak 4-5 yıldır bu çalışmayı yapmaktayız. Altyapıda çalıştığımız zaman üst yapıda bir hedef olmuyor ve altyapının çalışmaları hiçbir anlamı kalmıyor. Hedef olmadığından belirli bir yerden sonra tıkanıyoruz. 6 ile 14 yaş arası çalışmalarımız oluyor. Çocuklarımızı altyapıdan üst yapıya göndermediğimiz zaman aileler de belli bir yerden sonra çocuklarını göndermek istemiyor. Yetenekli çocuklarımız bu şekilde kaybolup gidiyor. Mardinspor küme düştüğü zamandan beri çeşitli kulüplerimiz oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüpler oldu. Fakat şu anda hepsi kapalı. Böylesine büyük takımların kapanmasındaki tek etken alt ve üst yapıda takımlarımızın olmaması bu durumda da yetenekli gençlerimizi tek tek kaybediyoruz. Yerli hocaların ortaya çıkardığı yerli sporcuları ilerleyen zamanlarda bir Mardinspor’da Mardin Büyükşehir Belediyespor’da görmek istiyoruz. Yeter ki üst yapıda kendi sporcularımız kendi hocalarımızın belirli bir seviyeye gelip çalışmalarından yanayız” dedi.



“Altyapısı olmayan şehirler sporda gelişme sağlamaz”


Antrenör Necat Akman ise altyapıya olan duyarsızlıktan dolayı Mardin’de geleceğin sporcularının bir bir yok olduğunu söyledi. Akman, “Altyapıdan futbolcu almak yerine daha çok hazır futbolcular, hazır ortamlar, hazır hocalar devreye giriyor. Açıkçası memlekete hizmet eden çok insan var. Altyapı olmadan eğer üst yapıda gelişmeler oluyorsa bilin ki bir yerde bitecektir. Bizim için en önemli değer altyapı olmalıdır. Altyapıdan çıkan, yetişen çocuk da zaten oynayacağı yer Mardin Büyükşehir Belediyespor, Kızıltepe, Nusaybin Belediyespor, Midyat Belediyespor’dur. Bu tür ilçelerimizin de devreye girmesi lazım.Bu işin ivme kazanması lazım, bu işi yapacak sporcu yetiştirecek çok hocamız var. İnşallah Mardin’imiz önümüzdeki günlerde yıllarda hak ettiği değeri bulur. Hem yerli hocalar hem yerli sporcular anlamında bir ilke imza atar diye düşünüyorum“ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası
    1. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    2. "Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor
    3. KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu..
    4. Önüne otomobili sürükledi: 1 Yaralı
    5. E-ticarette Türkiye önemli bir konumda
    6. "(BDKK kart düzenlemesi) Turizm..
    7. Afganistan'da intihar saldırısı! 9 ölü
    8. Karne heyecanı yaşayacak öğrenci ve..
    9. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    10. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    11. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    12. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    13. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    14. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    15. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    16. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    18. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    19. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    20. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    21. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    22. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    23. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    24. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    25. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    26. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    27. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    28. Çocuklarınızın uzun boylu olmasını..
    29. Büyükşehir’den karne hediyesi
    30. SAKEM yıl sonu etkinlikleri devam..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu