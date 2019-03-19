Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum gününü unutmadı

Marcelo Guedes, Beşiktaş'ın doğum gününü unutmadı19 Mart 2019 Salı 23:41
İSTANBUL (AA) - Olympique Lyon'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes, eski takımı Beşiktaş'ın 116. yılını kutladı.
Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından, "Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık" ifadesinin yer aldığı bir görüntüyü "Beşiktaşım 116 yaşında" ifadesiyle paylaştı.
Öte yandan UEFA'nın Almanca yayın yapan twitter hesabı da siyah-beyazlı takımın 116. yılını yayınladığı video ile kutladı.
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