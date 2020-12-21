  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi
Aktüel

"Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:09:25 -
"Maraş olayları"nın 42. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Maraş olayları"nın 42'nci yılı dolayısıyla olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş'ta anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde güvenlik güçleri Gaziantep-Kahramanmaraş, Adana-Kahramanmaraş kara yolunda ve Narlı otoban gişeleri çıkışında kontrol noktası oluşturdu. Şehir dışından gelenler, kontrollerin ardından merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Kurt, yaptığı konuşmada, Alevilerin Kerbela'dan bu yana çok acılar çektiğini söyledi.

"Maraş'a bir anıt yapılmalı. Bir tarafta o gün yaşananlar yazılmalı diğer tarafta bütün halkların kardeşçe nasıl yaşayacağı belirtilmeli." diyen Kurt, bu coğrafyada yaşayan bütün halkların birbirine sıkı şekilde sarılmasını, birbirinin hakkını korumasını istediklerini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da anma etkinliklerini daha geniş kitlelerin katılımıyla yapmayı istediklerini söyledi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç da olayların yeniden araştırılması gerektiğini ifade etti.

Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm İbili, yaşananları unutmadıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Dünya

Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay