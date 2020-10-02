Mantar, kardiyovasküler rahatsızlığı olanlarda daha sık görülüyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Behram Danış, "İmmun sistemi etkileyen aids, kanser ayrıca kardiovasküler sorunları olan, diabet gibi bazı hastalıklarda mantar enfeksiyonları daha fazla görülebilmektedir. Atopi, lokal ve sistemik steroid kullananlarda, kollojen vasküler hastalıkları olanlarda yüzeysel mantar enfeksiyonları daha sık görülmektedir." ifadelerini kullandı.



Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada Dermatoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Danış mantar hastalıklarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Deri mantar enfeksiyonlarının, yüzeysel ve derin mikozlar olarak ikiye ayrıldığını, mantar enfeksiyonlarının çoğunun yüzeysel, derinin üst katmanı, saçlar ve tırnaklar ile sınırlı olduğunu ifade eden Danış, şunları kaydetti:



"Derinin yüzeysel mantar hastalıkları, en sık karşılaşılan dermatolojik rahatsızlıklar arasındadır. Bu nedenle tanı ve tedavisi hem toplum sağlığı açısından hem de sağlık ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Hastalıkları incelemeye geçmeden önce kişisel hijyen kurallarına (terlik, ayakkabı, tarak gibi ürünlerin kişisel kullanımına dikkat edilmesi, kuaför, güzellik merkezleri, SPA, yüzme havuzu, spor salonu gibi ortak yaşam alanlarında başkalarının eşyalarının kullanılmaması, parmak araları, kasık gibi bölgelerin kuru ve temiz tutulmasına dikkat edilmesi, mantar hastalıklarının oluşmaması için son derece gereklidir. Ayrıca immun sistemi etkileyen aids, kanser ayrıca kardiovasküler sorunları olan, diyabet gibi bazı hastalıklarda mantar enfeksiyonları daha fazla görülebilmektedir. Atopi, lokal ve sistemik steroid kullananlarda, kollojen vasküler hastalıkları olanlarda yüzeysel mantar enfeksiyonları daha sık görülmektedir."





- "Mantar hastalığı üzerinde bakteriyel enfeksiyon oluşması risklidir"





Yüzeysel mantar hastalıklarının tutulan bölgeye göre sınıflandırılacağını belirten Danış, şu ifadeleri kullandı:



"Tinea pedis: Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonudur. 3 ana klinik görünümü vardır. Interdigital tip: En sık görülen tiptir. Parmak aralarında çatlaklar, kızarıklıklar, kaşıntı bazen de akıntı ile karakterizedir. Bu tipin biraz daha dermise doğru ilerlemesi ile ülseratif tip oluşabilir. Ayrıca, parmak aralarına mantar hastalığının üzerinde bakteriyel enfeksiyon oluşması İnfekte Tinea pedis adı verilen oldukça ağır bir klinik tabloya neden olur. Kronik hiperkeratotik veya kuru tip: Hafif eritemli (kızarık) bir zemin üzerinde özellikle ayağın dış yan yüzeyinde ve topuklarda ince beyaz çizgilenmelerle karakterizedir.

Veziküler tip: İçi sıvı dolu küçük kabarcıklar ile karakterizedir. Bazen bu lezyonlar ilerleyip daha büyük büllere neden olur, bu büllerin patlamasıyla da erozyonlar ortaya çıkar. Tinea Manum: Avuç içlerinin kronik mantar infeksiyonudur, genellikle tek elde ve tinea pedis ile birlikte görülür. Dishidrotik tip olarak adlandırılan ve nadir görülen küçük papül ve veziküllerle karakterize bir tipi de vardır. Sıklıkla iyi sınırlı, hiperkeratotik, palmar çizgilerde daha belirgin beyaz pullanmalarla karakterize hiperkeratotik tip olarak görülür."





- "Tedaviye direnç gösterebiliyorlar"





Tinea Cruris'in kasıkların mantar enfeksiyonu olduğunu belirten Danış, "Genellikle kasıkların her iki tarafında kenarları hafif kabarık olabilen, koyu kırmızı, kahverengi renkte üzeri kabuklu olabilen geniş ise ortadan iyileşme gösterebilen oldukça kaşıntılı bir klinik görünüm arz eder. Tinea Corporis: Gövde, kol ve bacakların yüzeysel mantar enfeksiyonudur. Tek yada çok sayıda, küçükten büyüğe ortadan iyileşme gösterebilen, kenarları hafif kabarık, dışa doğru ilerleyen kırmızı-kahverengi üzeri pullanmış alanlarla karakterizedir." değerlendirmesinde bulundu.



Danış, Tinea Facialis'in yüzde görülen iyi sınırlı yama tarzı yada plak tarzı kızarık ve pullu bir lezyon olduğunu belirterek, "Genellikle asimetriktir. Tinea Capitis: Saçlı derinin çocuklarda görülen mantar enfeksiyonudur. Tinea Capitis süperfisiyalis: Genellikle yuvarlak, üzeri beyaz pullarla kaplı, hiperkeratotik, saçların kırılması ve dökülmesine bağlı açık bir alanla karakterizedir. Kerion: Üzerinde çok sayıda püstül olabilen, saç kaybı ile karakterize, büyük, oldukça ağrılı inflamatuar bir tümör varlığıyla karakterizedir. İyileşme skatris bırakarak olur. Saç kaybı olur." ifadelerini kullandı.



Mantar hastalıklarının bir çok deri kanserini taklit edebileceğine dikkati çeken Danış, "Buna örnek olarak micozis fungoides’i (mantarımsı mantar) ve extramammer paget hastalığını sayabiliriz. Ayrıca mantar hastalıkları tedaviye direnç gösterebildikleri için de kronik tedavi gerektirdiğinden hafife alınmamalıdır. Tanı yöntemlerinde: native preparat (sodyum hidroksit) direkt mikroskobi, WOOD Işığında (Ultraviyole) inceleme, Mantar kültüründen yararlanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için burada sayılan özelliklerle şikayetleri olan kişilerin dermatoloji bölümüne ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur." ifadelerini kullandı.