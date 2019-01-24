Mansur Yavaş'ın yalanı elinde patladı YSK, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan Mansur Yavaş'ın '2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmedi' iddiasına karşı cevap geldi. YSK açıklamasında; "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" denildi.

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