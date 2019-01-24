Mansur Yavaş'ın yalanı elinde patladı
YSK, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.24 Ocak 2019 Perşembe 14:49
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Mansur Yavaş'ın '2014 yerel seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmedi' iddiasına karşı cevap geldi.
YSK açıklamasında; "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" denildi.
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