Mansur Yavaş HDP'yi ziyaret edecek mi?

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna cevap verdi.

Özhaseki açıklaması

"Rakibiniz Mehmet Özhaseki ile ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna cevap veren Mansur Yavaş, Ankara için güzel projeler açıklamalarını umut ettiğini ifade etti.

"HDP'yi de ziyaret edecek misiniz?"

"HDP'yi de ziyaret edecek misiniz?" sorusunun yöneltildiği Mansur Yavaş, "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek. Çünkü HDP açık açık 'Ben, Mansur Yavaş'a oy vermem' dedi. Kendi takdirleridir. Lütfen Özhaseki'ye de HDP'den oy isteyip istemediğini sorun. Bu çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.