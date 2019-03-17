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Manisaspor, TFF 3. Lig'e düştü

17 Mart 2019 Pazar 20:15
Manisaspor, TFF 3. Lig'e düştü

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, TFF. 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un, ligin bitimine 7 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen, bu sezon da 15 puan silme cezası ve transfer yasağıyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'dan sonra küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Öte yandan, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Tribünde yerini alan az sayıdaki taraftar, futbolcuları teselli etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:15
  1. 3. Lİg
  2. küme düştü
  3. Manisaspor

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