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Aktüel Manisa'da traktöründeki tüfeği ateş alan çiftçi öldü
Aktüel

Manisa'da traktöründeki tüfeği ateş alan çiftçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:20:22 -
Manisa'da traktöründeki tüfeği ateş alan çiftçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Mersinli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yakup Kaya (42) 45 SB 2544 plakalı traktörü ile kendisine ait zeytin bahçesine gitti.

Kendisinden haber alamadıkları için gittikleri zeytin bahçesinde Kaya'yı traktörün yanında yaralı olarak gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kentte bulunan özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde Kaya'nın, traktörün ayak ucunda bulunan tüfeğin ateş alması sonucu yaralandığı öğrenildi. Tüfeğin, Kaya'nın düşmesini engellemek için eğildiği sırada ateş aldığı belirtildi.

Kaya'nın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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