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Aktüel

Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 93 kişiye ceza

Manisa Valiliği, ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Nisan’da Manisa’da, tedbir ve yasaklara uymayan 93 kişi ve işletmeye 134 bin 946 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

2020-04-24 17:00:18 -
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 93 kişiye ceza

Manisa Valiliği, ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Nisan’da Manisa’da, tedbir ve yasaklara uymayan 93 kişi ve işletmeye 134 bin 946 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

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