Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 93 kişiye ceza
Manisa Valiliği, ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Nisan’da Manisa’da, tedbir ve yasaklara uymayan 93 kişi ve işletmeye 134 bin 946 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Manisa Valiliği, ülke genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 23 Nisan’da Manisa’da, tedbir ve yasaklara uymayan 93 kişi ve işletmeye 134 bin 946 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.