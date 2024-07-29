Manisa'da ciğerlerimiz yanıyor!
Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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