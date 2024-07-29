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Aktüel Manisa'da ciğerlerimiz yanıyor!
Aktüel

Manisa'da ciğerlerimiz yanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 21:17:00 -
Manisa'da ciğerlerimiz yanıyor!

Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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