  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bina inşaatı yapılacak
Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bina inşaatı yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa İli Akhisar İlçesine cami yapılması için ihale yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 14:21:00 -
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bina inşaatı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacağı belirtildi.

05.03.2021 tarihinde yapılacak olan ihale Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İlanda verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim gün olacağı vurgulandı.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir için kar yağışı uyarısı
Aktüel

İzmir için kar yağışı uyarısı

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.
Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'
Siyaset

Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'Meral Akşener ile ittifak yapmak isteyen kim?'

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İP Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.
Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı
Gündem

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolara Koç Üniversitesi profesö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay