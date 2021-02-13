Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bina inşaatı yapılacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa İli Akhisar İlçesine cami yapılması için ihale yapacağını açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacağı belirtildi.
05.03.2021 tarihinde yapılacak olan ihale Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşecek. İlanda verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim gün olacağı vurgulandı.
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