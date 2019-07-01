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Manisa BBSK alt yapısına tecrübeli isim

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alt Yapı Teknik Sorumluğu görevine tecrübeli isim Levent Bayraktar’ı getirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
Manisa BBSK alt yapısına tecrübeli isim

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alt Yapı Teknik Sorumluğu görevine tecrübeli isim Levent Bayraktar’ı getirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, alt yapının başına tecrübeli isim Levent Bayraktar’ı getirdi. Bayraktar için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyepor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, alt yapı anlamında önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Dışarıdan bir oyuncu profili kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün de yaptığı tesisler, bizim elimizi çok güçlendirdi. Bu anlamda Buca, Altınordu, Karşıyaka ve Altay gibi önemli kulüplerde görev yapmış bir isim ile anlaştık. Kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Son yıllarda Altay’da, Alt Yapı Teknik Sorumluluğu görevinde bulunduğunu belirten Levent Bayraktar ise, “Muğlaspor, Turgutlu, Afyon, Buca, Altınordu olmak üzere 15 yıl profesyonel futbol oynadım. Antrenörlük hayatına Buca Futbol Akademisinde başladım. Altınordu, Karşıya, Altay’da alt yapılarının her yaş gurubunda bulundum. Son 2 dönemdir de Altay Alt Yapı Teknik Sorumluluğu görevinde bulunuyorum” dedi.


Başarılı olmak için Manisa’da her şeyin mevcut olduğunu da sözlerine ekleyen Bayraktar, “Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi hedefleri olan ve gittikçe büyüyen bir kulüpte görev alacağım için mutluyum. Beni bu göreve layık gören Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mevlut Aktan, yönetim kurulu üyelerimiz ve Levent Devrim hocamıza teşekkür ediyorum. Göreceksiniz ki, süreç içerisinde çok büyük işler başaracağız.Çünkü Manisa’da çok büyük bir potansiyel var. Mükemmel bir tesis var.Başarılı olmak için her şey mevcut” diye konuştu.


Asıl hedeflerinin maç kazanmak değil, A takıma oyuncu kazandırmak olduğunu dile getiren Bayraktar, “Bizler asla skor kaygısı olmadan, yüksek tempoda oyun oynayan, savunma ve hücum prensiplerini doğru uygulayan, kendini geliştiren ekipler yaratacağız. Asıl hedefimiz maç kazanmak değil. Elit takımımıza, A takımımıza oyuncular kazandırmak. Bunun beraberinde, genç milli takımlara oyuncalar vermek asıl hedefimiz olacak. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama gelecek halen avuçlarımızın içerisinde. Geçmişin eseri olmadan geleceğin mimarı olacağız” ifadelerini kullandı.


İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyepor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO’su Levent Devrim de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
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