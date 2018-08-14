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Mandzukic veda etti! Resmen açıkladı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya ikincisi olan Mandzukic, milli takımı bıraktığını açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 15:57
Mandzukic veda etti! Resmen açıkladı

Futbol hayatını İtalyan ekibi Juventus'ta sürdüren 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Milli takım formasıyla 89 maça çıkan yıldız oyuncu, 33 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi. 

Mandzukic, 2018 Dünya Kupası'nda 6 maçta attığı 3 gol ve bir asistle Hırvatistan'ın dünya ikinciliğinde büyük pay sahibi olmuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:57
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