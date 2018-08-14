Mandzukic veda etti! Resmen açıkladı
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya ikincisi olan Mandzukic, milli takımı bıraktığını açıkladı.14 Ağustos 2018 Salı 15:57
Futbol hayatını İtalyan ekibi Juventus'ta sürdüren 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Milli takım formasıyla 89 maça çıkan yıldız oyuncu, 33 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.
Mandzukic, 2018 Dünya Kupası'nda 6 maçta attığı 3 gol ve bir asistle Hırvatistan'ın dünya ikinciliğinde büyük pay sahibi olmuştu.
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