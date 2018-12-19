Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Portekizli teknik adam Mourinho'nun görevine son verdiğini açıklayan Manchester United, teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi.19 Aralık 2018 Çarşamba 13:02
Jose Mourinho'nun görevine son veren Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in sezon sonuna kadar takımın başında olacağını açıkladı.
11 sezon Manchester ekibinde forma giyen 45 yaşındaki Solskjaer, 126 gol atmıştı. Solskjaer, 2015 yılından bu yana Norveç ekiplerinden Molde'yi çalıştırıyordu. Solskjaer daha önce İngiltere'de Cardiff City'nin başında görev yapmıştı.
YORUM YAZ