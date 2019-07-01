Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı
- İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Rashford ile 4+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.
Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.
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