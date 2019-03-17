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Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

Wolverhampton Wanderers, İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

17 Mart 2019 Pazar 01:43
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

LONDRA (AA) - Wolverhampton Wanderers, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Molineux Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Meksikalı forvet Raul Jimenez'ın golü ile öne geçen Wolverhampton Wanderers, 76. dakikada Diogo Jota ile Manchester United karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Marcus Rashford, 90+5'te bulduğu golle skoru 2-1'e getirse de Manchester United'ın çabaları yeterli olmadı ve Wolverhampton Wanderers sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla, geçen sene final oynayan Manchester United kupaya çeyrek finalde veda ederken Wolverhampton Wanderers 21 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, maçta Manchester United oyuncusu Victor Lindelof'un gördüğü kırmızı kart, VAR (Video Hakem Uygulaması) kararıyla iptal edildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 01:43
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