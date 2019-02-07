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Manchester City zirveye yerleşti

Premier Lig'de Everton'u 2-0 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

07 Şubat 2019 Perşembe 01:04
Manchester City zirveye yerleşti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Everton deplasmanına konuk oldu.

Manchester City, Goodison Park Stadı’ndaki zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 45+2. dakikada Aymeric Laporte ve 90+7. dakikada Gabriel Jesus attı.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran Manchester City, aynı puandaki Liverpool'un önüne geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 01:04
  1. Everton
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Manchester Cıty

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