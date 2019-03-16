Manchester City kupada yarı finalde Federasyon Kupası çeyrek final maçında 2-0 geriye düşen Manchester ekibi, Swansea City'yi 3-2 yenerek tur atladı

İSTANBUL (AA) - Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda Swansea City'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Liberty Stadı'nda Swansea City'ye konuk olan Manchester City, 20. dakikada Matt Grimes'in penaltı ve 29. dakikada Bersant Celina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Bernardo Silva ile farkı bire indiren, 78. dakikada Kristoffer Nordfeldt'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 88. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Agüero, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

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