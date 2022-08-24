Malul sayılmayan gaziler müjde bekliyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Akit’e konuşan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant, yapılan düzenlemelerin son derece olumlu olduğunu belirterek, “Yıllardır haklarımızın verilmesi için mücadele eden biz malul sayılmayan gaziler de artık bir müjde bekliyoruz. Bizler toplumun içinde yaşayan 20 bini aşkın malul sayılmayan gazi, yapılan tüm iyileştirmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vatan için kanını akıtan, uzvunu kaybeden, kurşun ve şarapnel ile yaşamak zorunda kalan gazilerin de artık sevindirilmesini istiyoruz. Özlük haklarımız için bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.