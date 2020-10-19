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Aktüel Maltepe'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Maltepe'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:31:26 -
Maltepe'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi, evinin önünde arabasına bindiği sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Şimşek Sokak'taki evinden çıkan Aytekin M. (62) aracına bindiği sırada yanına motosikletle yaklaşan iki şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Olaydan önce sokakta bir süre beklediği belirlenen saldırganlar, aracına bindiği sırada Meral'e silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyması üzerine olay yerine koşan Meral'in oğlu, bacağından yaralanan babasına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken daha sonra durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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