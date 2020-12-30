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Aktüel Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Aktüel

Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:38:57 -
Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi, Karanfil Sokak, Barış Apartmanı'ndaki evinde dün Kemal A. (32) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sözer'in cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundan alınan Sözer'in cenazesi, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

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