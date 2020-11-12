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Aktüel Maltepe'de minibüs yangını
Aktüel

Maltepe'de minibüs yangını

Fındıklı-Küçükyalı seferini yapan minibüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:28:14 -
Maltepe'de minibüs yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki minibüs yandı.

Alınan bilgiye göre, Sercan B.'nin kullandığı 34 M 0672 plakalı, Fındıklı-Küçükyalı seferini yapan minibüs, Maltepe Bağdat Caddesi İdealtepe ışıklarında alev aldı.

Motor kısmında çıkan yangın sebebiyle yolcular tahliye edilirken, alevler kısa sürede minibüsün tamamına yayıldı.

Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürürken, tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan cadde, çalışmaların ardından kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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